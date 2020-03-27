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С 27 марта вступила в силу новая рекомендация министра здравоохранения Аурелиюса Вериги: ограничение количества продаваемых масок и антисептика в одни руки за один раз.
Iliustracinė nuotr.
Iliustracinė nuotr.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Обращаю внимание на то, что вступает в силу новая рекомендация Вериги - магазины не должны продавать одному покупателю за раз больше 50 масок и больше 1 л антисептика", – сказал представитель правительства Гедрюс Сурплис.

В решении, подписанном Веригой сказано, что для того, чтобы масок и антисептика хватило всем жителям, магазинам и другим торговым местам рекомендуется:

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одному жителю продавать не больше 50 медицинских масок;
на больше 1 единицы тары или если тара меньше 1 л, нескольких единиц антисептика (в общей сложности не больше 1 л).

Такая рекомендация была подписана в четверг вечером.

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