"Обращаю внимание на то, что вступает в силу новая рекомендация Вериги - магазины не должны продавать одному покупателю за раз больше 50 масок и больше 1 л антисептика", – сказал представитель правительства Гедрюс Сурплис.
В решении, подписанном Веригой сказано, что для того, чтобы масок и антисептика хватило всем жителям, магазинам и другим торговым местам рекомендуется:
одному жителю продавать не больше 50 медицинских масок;
на больше 1 единицы тары или если тара меньше 1 л, нескольких единиц антисептика (в общей сложности не больше 1 л).
Такая рекомендация была подписана в четверг вечером.
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