Главное новшество этой налоговой реформы - объединение налогов, которые платит работодатель и работник. Поэтому работник будет видеть полную стоимость своего рабочего места, сколько налогов платят с его зарплаты.

Увеличится зарплата "на бумаге", но зарплата "на руки" останется прежней.

Зарплата "на бумаге" должна увеличиться в 1,289 раза. В результате объединения налогов тариф подоходного налога увеличится на 5% до 20%, социального страхования, включая ОНЗ, до 19,5%, а взносы по соцстраху со стороны работодателя уменьшатся на 1,47%.

Кроме того вводят 27% тариф подоходного налога - прогрессивный налог. Он будет применяться в отношении доходов, превышающих содровский максимум. В 2019 г. подоходный налог в размере 27% будут платить те, кто зарабатывает 120 и больше средних зарплат в год (около 112 000 евро). Позже этот максимум уменьшится. В 2020 г. это уже будут 84 средние зарплаты в год, в 2021 г. – 60 средних зарплат в год. Люди, работающие на себя, будут платить подоходный налог в размере 15%.

После этих перемен зарплата "На руки" не изменится, но в некоторых случаях она увеличится из-за расширения применения необлагаемого налогами размера.

Согласно подсчетам, в результате этого зарплаты увеличатся на 18-60 евро. В 2018 году ННР составлял 380 евро, по новой системе это 272 евро. В 2019 году его увеличат до 300 евро, в 2020 - до 400, а в 2021 г. – до 500 евро.

Разница в доходах будет зависеть от того, по какой системе человек будет откладывать себе на пенсию по старости. Вводят новую формулу - люди будут откладывать в пенсионные фонды по 3%, еще 1,5% от средней зарплаты будет переводить государство. Люди с небольшими доходами, которые до сих пор на пенсию не откладывали, но с этого года начали это делать, могут ощутить снижение зарплаты.

Точные данные можно получить, воспользовавшись калькулятором.

Официальный калькулятор