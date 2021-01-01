В Литве вступил в силу запрет на курение на балконах....

1 января 2021 года в Литве вступил в силу закон, запрещающий курение на балконах, террасах и лоджиях многоквартирных домов, если хотя бы один житель многоквартирного дома выступает против курения.
Согласно закону, владелец здания (квартиры) или другое физическое лицо, пользующееся постройкой (квартирой) и курящее в ней, должен сделать так чтобы табачный дым не попадал в помещение другого владельца и в его собственное помещение.
Заявитель должен будет предоставить контролирующим органам данные о курильщике (имя, фамилию, адрес).
Если заявитель не предоставит соответствующие данные о курильщике, ему грозит административная ответственность.
За нарушение действующих правил грозит штраф в размере 30-60 евро, за повторное нарушение 60-120 евро.
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