Запрет не распространяется на тонкие пакеты небольшой плотности (до 15 микрон), которые используют для упаковки нерасфасованных товаров.
Этот запрет ввели с учетом требования Евросоюза уменьшить количество используемых полиэтиленовых пакетов. Таким образом хотят снизить вред, наносимый окружающей среде, поскольку лишь небольшая часть полиэтиленовых пакетов повторно перерабатывается, а в природе они разлагаются очень долго.
"Мы можем порадоваться, что меняются привычки жителей Литвы - они все чаще используют пакеты многоразового использования. Поэтому сокращается расход одноразовых пластиковых пакетов", - сказал вице-министр охраны окружающей среды Мартинас Норбутас.
По данным Литовской ассоциации торговых компаний, в последние годы в Литве сокращается расход одноразовых полиэтиленовых пакетов.
В 2017 году на одного жителя приходилось 226 тонких пакетов, 34 более плотных пакета, а, к примеру, в 2014 г. - 260 тонких и 39 более плотных.
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