В Литве вступил в силу новый порядок: часть пациентов получает лекарства бесплатно

"По новейшим данным, система работает, поскольку все сети бросили на это все свои силы, работали по ночам, в выходные. По этой причине пациенты, которые получают компенсируемые лекарства, сейчас приобретают их бесплатно", – сказала 2 июля председатель Литовской ассоциации аптек Кристина Неманюте-Гаге.
По ее словам, после вступления в силу нового порядка, количество людей в аптеках увеличилось.
"Были пенсионеры старше 75 лет, которые ждали этого дня, чтобы получить лекарства бесплатно", – сказала Неманюте-Гаге.
По ее словам, единственная проблема - в среду аптеки не могли передать рецепты Больничной кассе, но эту проблему удалось быстро решить.
"Однако пациентов это не касается, они получают лекарства бесплатно", – сказала она.
Президент Литовского союза людей-инвалидов Раса Каваляускайте сказала, что инвалиды, получающие лекарства бесплатно, с проблемами не столкнулись.
"Система работает. Люди с небольшими доходами сказали, все отлично: если в прошлом месяце доплачивали 130 евро, то сейчас получили все бесплатно", – сказала она.
По действующему закону, бесплатно компенсируемые лекарства получают жители старше 75 лет, а также пенсионеры и инвалиды с небольшими доходами (95% прожиточного минимума за прошлый год). По данным Соцмина, сейчас это 238,45 евро в месяц.
По данным Минздрава, новшество коснется 250 000 жителей. На это выделено около 3,7 млн. евро.
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