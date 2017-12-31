До полуночи они на законных основаниях могут поднять бокал шампанского, а потом им придется отставить его – вступит в силу закон об ограничении употребления алкоголя.
С 1 января употреблять и покупать алкоголь в Литве на законном основании смогут лица старше 20 лет.
Потому 18- и 19-летним, которые могли покупать алкоголь в 2017 г., сейчас должны будут ждать своего 20-летия.
Ситуация кажется смешной и странной, но таков закон.
Это лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис подчеркнул на конференции DELFI несколько недель назад.
"Чтобы были перемены – принято решение, его надо выполнять. Я думаю, что большинство молодых людей может праздновать праздники и дни рождения без , я не вижу, чтобы молодежь была против, она у нас великолепная.
Другой вопрос, возможно группы интересов пытаются подстрекать молодежь к протестам, говорить - вот вам не доверяют, вы можете взять оружие в руки, но пить не можете", – сказал он.
Заместитель главы Департамента по контролю над табаком и алкоголем Гражина Белян также сказала, что в полночь 18- и 19-летним придется отставить бокалы в сторону.
"Ну, видите ли, первый го такой, – сказала она о двусмысленности ситуации. – Я думаю, что эти неудобства только во благо".
Между тем исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас обратил внимание на то, что проблемы в основном будут не у магазинов, а у заведений общепита.
"Будет сложно представить, как студенты первого и второго курса с коллегами пойдут, скажем, в ночной клуб, и барменам придется контролировать, чтобы 19-летним алкоголь не продавали, а 20-летним их друзьям - продавали", – заметил он.
С 1 января 2018 года меняется также время продажи алкоголя. Отныне его будут продавать с 10 до 20 ч. в рабочие дни и с 10 до 15 ч. в воскресенье.
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