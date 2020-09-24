78% домохозяйств пользуются широкополосным проводным или беспроводным фиксированным интернетом, 66: - мобильным интернетом, сообщает Департамент статистики.
Личные компьютеры есть дома у 77% жителей. Компьтеры и доступ к интернету в городах есть у соответственно 80 и 84%, а в деревнях - у 70 и 78% домохозяйств.
В возрастной группе 16-24 лет интернетом пользовались 99%, в группе возраста 65-74 лет – 46%.
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