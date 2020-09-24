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Доля имеющих доступ к интернету среди жителей Литвы во втором квартале этого года равнялась 82% и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно не изменилась. Однако за год на 6 процентных пунктов увеличилось количество людей старшего возраста (65-74 лет), пользующихся интернетом.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

78% домохозяйств пользуются широкополосным проводным или беспроводным фиксированным интернетом, 66: - мобильным интернетом, сообщает Департамент статистики.

Личные компьютеры есть дома у 77% жителей. Компьтеры и доступ к интернету в городах есть у соответственно 80 и 84%, а в деревнях - у 70 и 78% домохозяйств.

В возрастной группе 16-24 лет интернетом пользовались 99%, в группе возраста 65-74 лет – 46%.

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