В июне кратковременное загрязнение было обнаружено в 5 местах для купания, что составило 4,3% всех обследованных мест, а в июле - 11 мест, что составляет уже 9,6%, говорится в пресс-релизе Центра санитарного просвещения и профилактики болезней.

Во второй половине июля кратковременное загрязнение - больше допустимого кишечных энтерококков – было обнаружено в следующих купальнях: 17 июля в месте для купания в пруду Жемайчю-Науместиса в районе Шилутес – концентрация бактреий превысила норму в 1,7 раза, 30 июля в пруду в Мариямполе – в 1,5 раза, а также в Вилкавишкис, в купальне озера Паежерю - в 9,2 раза, 31 июля на озере Плателяй в районе Тельшяй – в 1,5 раза, в купальне Линялё - в 2 раза, 17 июля в Утенском районе на озере Даунишкис – в 1,2 раза, 16 июля в районе Кельме в озере Гиляус этот показатель достиг установленного допустимого уровня. После повторных исследований 24 июля в озере Даунишкис, 27 июля – в пруду Жемайчю-Науместиса, 30 июля в бассейне озера Гиляус загрязнения не были обнаружены.

После исследования качества воды в 111 зонах отдыха было обнаружено большее, чем допускают нормы гигиены, количество образующих колонии единиц (кишечных палочек и / или кишечных энтерококков), в следующих рекреационных зонах: 16 июля в озёрах в районе Электренай, 17 июля в озере Рекува около Бачюнай, 18 июля в озере Кайрю в районе Шяуляй, 30 июля в реке Нямунас в Юрбаркасе, у плотины Митувы и в пруду Юрбаркаса. После повторных исследований качество воды в водоёмах соответствовало требованиям.

В соответствии со стандартом литовских норм гигиены HN 92:2007 "Пляжи и качество воды для купания", при обнаружении краткосрочного загрязнения в течение 72 часов должен быть взят дополнительный образец для анализа качества воды, который должен подтвердить завершение загрязнения, и ещё один образец через 7 дней после окончания краткосрочного загрязнения. Администратор пляжа должен обеспечить общедоступность оперативной информации в период купания.

Общественность информируется о качестве воды через средства массовой информации, на сайтах самоуправлений. Кроме того, последние результаты тестирования качества воды, а также рекомендации не купаться или запрет на купание при обнаружении загрязнения должны быть размещены на стендах вблизи пляжей. Информацию о качестве воды в местах для купания в каждом округе можно найти на веб-сайте Центра санитарного просвещения и профилактике заболеваний в разделе "Здоровье окружения - Места для купания – Качество воды в местах для купания". Он обновляется, как только поступает информация от самоуправлений и лабораторий.