В Литве все еще тепло: в конце недели температура поднимется

В Вильнюсе без осадков, воздух прогреется до 15 градусов тепла.
В ночь на пятницу погоду на погоду еще будет влиять зона высокого давления. Будет сухо, вероятность туманной погоды невелика. Ночью будет 7–12 градусов тепла.
В пятницу днем с запада придет атмосферный фронт. Увеличится облачность. После обеда местами, в основном на западе может пойти дождь. Воздух прогреется до 14–18 градусов. Во второй половине дня усилится ветер, но особого похолодания не ожидается.
В субботу прогнозируют ветреную погоду. Ночью без осадков, температура 6–9 градусов. Днем на северо-западе уже ожидаются более обильные осадки, но по-прежнему будет тепло - 12–17 градусов.
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