В Литве все еще не запущена система e.sveikata, работы продолжаются

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В пятницу в Литве все еще не работает система e.sveikata: Центр регистра отмечает, что работы по ее восстановлению продолжаются.
Registrų centras
Registrų centras

Когда система будет восстановлена, пока не прогнозируют. "Чтобы такая большая и комплексная система заработала, надо провести немало работ. Сейчас этим и занимаются", – сказал представитель Центра регистра Миндаугас Самкус.

"Данные системы восстанавливают по копиям, сейчас данные интегрируют в саму систему, проведут тестирование, чтобы убедиться в том, что система нормально функционирует", – прибавил он. По словам Самкуса, делают все, чтобы запустить систему как можно скорее.

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"Но есть технологические моменты, которые не всегда зависят от человеческого фактора. Мы делаем все, чтобы система заработала как можно скорее", – подчеркнул специалист.

По данным Самкуса, все другие регистры – недвижимости, юридических лиц, адресов, ипотеки, жителей – работают с четверга, а отдельные сбои устраняют.

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