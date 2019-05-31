Еще в 2007 году была зарегистрирована поправка к закону о ренте депутатам парламента. На 10 лет о ней "забыли", а сейчас вытащили на свет. Правда, сделали это тихо. Также тихо и зарегистрировали этот документ – во время заседания, когда голосовали за включение в повестку, в зале назвали лишь код поправки, а не название.
Seimas of Lithuania
© DELFI / Tomas Vinickas

По данным источников DELFI, в мае этого года несколько измененная поправка снова увидела свет дня. Цель проекта - обеспечение ренты депутатам, которых не выбрали в парламент повторно.

Депутату, который отработал в парламенте Литвы один срок предлагают платить ренту в размере 30% зарплаты, два срока – 40%, а три и больше – 50%. Кстати, с 2007 года аппетиты депутатов уменьшились: тогда предлагалось за один срок выплачивать ренту в размере 40% зарплаты, за два – 60%, за три и больше – 75%.

В соответствии с этой поправкой, ренты выплачивали бы и бывшим главам правительства (согласно пояснению, это касается людей, которые возглавляли правительство не меньше двух лет). Экс-главе правительства полагалась бы рента в размере 50% зарплаты депутата.

Seimo narių pareiginiai atlyginimai, pateikiami LR Seimo tinklapyje
Seimo narių pareiginiai atlyginimai, pateikiami LR Seimo tinklapyje

Есть и исключения: ренту не получал бы экс-депутат, который не был гражданином Литвы, экс-депутат, который получает доходы, экс-депутат лишенный мандата в результате импичмента, экс-депутат, осужденный за преднамеренное преступление или экс-депутат, не отказавшийся от госпенсии. Зарплата депутата сейчас составляет 3356,20 евро "на бумаге", но это лишь базовая зарплата без надбавок.

Главы фракций, комитетов и лица, занимающие другие посты, получают разные надбавки. Зарплата спикера составляет 4463,40 евро "на бумаге" без надбавок.

Обновленный проект в мае представил депутат староста фракции социал-"трудовиков" Андрюс Палёнис. Ренту предлагают начать выплачивать с января 2020 года.

Ренту хотят узаконить путем внесения поправок к закону о статусе подписантов Литвы.

DELFI связался с Палёнисом, он заметил, что этот проект еще не зарегистрирован, а разговоры об этой ренте возобновляются уже в течение некоторого времени.

"Еще ничего не зарегистрировано, по крайней мере я не видел, чтобы был зарегистрирован, – сказал депутат, а на уточнение о документе, подписанном им. – Как так может быть, если не зарегистрирован. Там точно нет моей фамилии".

"Мы говорим о регистрации многих проектов, но на уровне разговоров. Никто ничего не предпринял, – сказал Палёнис. – Один депутат может поговорить, но нужно общее одобрение. Что с того, что будет инициатива нескольких человек, но нет поддержки". На повторный вопрос о проекте с его фамилией, он ответил, что его фамилии нигде нет.

"Может, вы и видели какой-то документ, но он рабочего типа, – сказал Палёнис. – Каким будет окончательный вариант, я не могу сказать".

Проект на заседании парламента появился почти тайно. На заседании староста фракции Движения либералов Витаутас Богушис предложил рассмотреть в четверг проект закона номер XP-2351. Председатель заседания Андрюс Кубилюс попросил озвучить название проекта. "Богушис ответил молчанием. Тогда председателю помог вице-председатель Альфредас Пекелюнас, он принес печатный вариант проекта", – писал в 2007 г. портал lrytas.lt.

Во время голосования за принятие проекта голосовали 58, против – 4 депутата, 1 депутат воздержался. Этот проект не поддержал и сейчас уже экс-депутат Альгис Кашета, либерал Элигиюс Масюлис, консерватор Юргис Разма и еще один либерал – Гинтарас Степонавичюс.

Воздержался консерватор Эдмундас Пупинис, который работает и в парламенте этого созыва.

Тогда этот проект подвергся критике. Его критиковал и тогдашний президент Литвы Валдас Адамкус.

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