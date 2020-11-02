Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене сказала, что жесткие ограничения не способствовали достижению поставленных целей. Она считает, что надо пересмотреть действующий порядок, корректировать его или отменить с учетом полученных данных.

"Мы только предложили начать дискуссию и пересмотреть действующие правила – о времени торговли и запрете на рекламу. Как это, может быть скидка, но информации об этом быть не может", – указала на нелогичный момент Вайнене.

Представитель Движения либералов Симонас Гентвилас сказал, что даже если откажутся от каких-то ограничений, будут повышать сознательность жителей.

"Мы должны говорить о том, что алкоголь вызывает привыкание, ответственная власть не должна стараться ради торговцев, чтобы клиенты больше выпили, купили. Любое послабление должно быть связано с превенцией зависимости", – подчеркнул он, заметив, что сейчас в Литве порядок превенции вообще не работает.

Гентвилас сказал, то одними запретами не заставишь народ перестать пить. Он сказал, что в некоторых сферах регулирование в Литве самое жесткое, если сравнивать с другими странами Европы.

"Но результат не был достигнут (...) Я почти уверен, что эти несколько запретов будут упразднены", – сказал либерал.

Представитель Литовского союза крестьян и зеленых Томас Томилинас сказал, что его такие планы не удивили.

"Мы знаем, какие ценности и идеи представляет часть либералов. Мы понимаем, что есть большие деньги и желание вернуть в Литве то, в чем нет особой необходимости. (…) (...) А ведь женщин в регионах действующие решения радуют", – сказал он, заметив, что результаты есть.

"Сейчас не время останавливаться", – сказал политик и выразил надежду на то, что консерваторы эти предложения не поддержат.

Доктор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Штелемекас подчеркнул, что запрет алкогольной рекламы - действенное решение.

"Просто Литва пошла дальше, она запретила всякого рода рекламу. (…) Запрет рекламы эффективен. (…) ВОЗ назвала самые действенные меры: повышение цен через акциз, снижение доступа и ограничение рекламы. Особенно это действует на молодежь – подростков, людей, которые употребляют немного алкоголя", – сказал собеседник.

Штелемекас отметил, что именно запрет рекламы ориентирован на будущее, чтобы в обществе было как можно меньше зависимых людей.

"Одного просвещения мало, нужны комплексные меры, в число которых входит и запрет. Запрет на рекламу - инвестиция в нашу молодежь. Ведь через нее воспитывают перемены, новое поколение пьющих", – сказал доктор медицинских наук.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что ему непонятны аргументы тех, кто предлагает отменить запреты. Он призвал новых правящих повременить.

"Мне аргументы не совсем понятны. Те, кто их предложил хотят сказать, что в Литве слишком мало пьют? (…) Я бы предложил политикам либеральных взглядов подождать, ведь Литву оценят международные эксперты. (…) Если они скажут, что это избыточные меры, что не помогло, тогда можно принимать подобные решения", – сказал Верига.