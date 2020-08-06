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В Литву пришел антициклон, центральная часть которого будет находиться прямо над нашей страной. С самого утра будет солнечно и ясно.
Vasara Palangoje
Vasara Palangoje
© DELFI

Разве что на севере могут появиться редкие облака. На северо-западе будет дуть западный, юго-западный ветер. На юго-востоке ветер будет северным и слабым, а в центральных районах установится безветренная погода. осле прохладной ночи потеплеет, во многих районах будет 23-26, на юго-востоке 27 градусов тепла. Немного прохладнее - 21-22 градуса, будет на взморье.

В пятницу ситуация не изменится, погоду по-прежнему обусловит антициклон. Ночью без осадков. Будет дуть слабый ветер. Утром температура составит 10-15, на Куршской косе 16 градусов тепла.

В пятницу днем также будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до 25-28, местами до 29 градусов.

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