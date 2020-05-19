"Если в вас есть человечность, бойкотируйте книжные магазины Pegasаs и все места, где увидите такие объявления, поскольку это грубое нарушение прав человека. Надо остановить психоз", – пишет Ожелите.

Подписант поделилась фотографией объявления, которое увидела на двери магазина Pegasаs в ТЦ Noridika.

Nijolės Oželytės nuotrauka. Perspėjimas © Asmeninins albumas

"Этот преступно дискриминирующий плакат - свидетельство того, что моральные (а может не только) преступники, "украсили" места своего бизнеса, а сами не пользуются тем, что продают – книгами, поскольку если бы они читали, то мозги у них работали бы иначе, по-человечески. Уже не говоря о том, что с ними было бы в Северных странах за такие плакаты – закрылся бы бизнес в одночасье", – возмущалась Ожелите.

Она сказала, что, если "найдутся такие умные молодые юристы, желающие попрактиковаться в сфере прав человека, то и заявление в суд стоит составить в связи с дискриминацией по возрастному признаку, поскольку таких объявлений появилось много".

"Это идиотизм уже достал – носители вируса молодежь и дети, может, закроем их в концлагеря? Я призываю молодых людей, которые уважают своих старших членов семьи, учителей, ходить в другие книжные, поскольку циники понимают только жестокий отпор, морали на них не действуют", – писала Ожелите.

ВРИО гендиректора Pegasas Рита Рачкайте пояснила, что книжные – это тот бизнес, который очень пострадал во время кризиса.

"Несмотря на это, мы искренне заботимся оно всех посетителях, для которых этот вирус представляет опасность. И хотя сейчас для нас важен каждый покупатель, мы хотим, чтобы наши клиенты оставались в безопасности, независимо от того, к какой возрастной группе они относятся. Поэтому мы выполняем все требования закона, одно из них – решение главы группы по управлению операциями вывешивать на входе рекомендацию для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, не посещать места массового скопления людей", - сказано в комментарии главы сети.

Она по-человечески сочувствует и понимает, что такие рекомендации могут оскорблять некоторых людей.

"Но сейчас весь бизнес обязан выполнять такие правила", - сказала Рачкайте.

Напомним, что об этих рекомендациях уже высказывались политолог Кястутис Гирнюс и специалист по конституционному праву Витаутас Синкявичюс.