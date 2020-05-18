"Я пахал землю в усадьбе. Усадьба обнесена забором. Я открыл ворота, пошел в гараж за инструментами и по дороге заметил напуганных овец, которые забились в загон, только один ягненок как-то перепрыгнул через загон", – рассказал фермер из деревни Даубаришкяй Альгис Григас.

Он сказал, что увидел, как напуганные овцы бегают в загоне. Перепрыгнувшего через ограду ягненка схватил волк. Альгис бросился за ним.

Мужчина нагнал волка, когда тот пытался тащить 15-килограммового ягненка на крутую горку. волк оставил добычу и бросился бежать.

"Я подбежал к ягненку, взял его на руки, прижал к груди, думал уже все, он закрыл глаза, был в крови. Я положил его на землю. Потом решил нести его домой. Начал поднимать с земли, когда почувствовал удар. Я осмотрелся, никого не увидел. Когда я принес ягненка домой, подумал, что по дороге ударился рукой. Снял толстую куртку и обнаружил на руке следы четырех зубов", – рассказал Григас, заметив, что волк вероятно хотел отбить свою добычу. Момент нападения Григас не заметил.

Григасу в больнице сделали прививку от бешенства.

"Этот волк убил моего кота, пять овец, собаку, у соседа пропали две собаки. Они у нас бегают даже днем", – рассказал Григас, заметив, что встречал и стаю из 6 волков. Они ничего не боятся.

Ягненок выжил.