В понедельник водитель междугородного автобуса, следовавшего по маршруту Каунас-Бирштонас, угощал пожилых пассажиров питьевой бутилированной водой. Об этом сообщил пользователь социальной сети Facebook Альбертас Мядзявичюс.
Autobusas Kaunas-Birštonas (Alberto Medzevičiaus nuotrauka)

В социальной сети Facebook распространяется фотография, на которой зафиксирован автобус, ехавший в понедельник по маршруту "Каунас - Бирштонас". На фотографии запечатлены бутылки с водой около водителя.

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"11:30. Автобус Каунас-Бирштонас. Хорошо видно, как молодой водитель угощает пожилых пассажиров прохладной водой, когда за окном 33 градуса. Больше бы таких людей, делающих добрые дела! Молодец!", – поблагодарил водителя пользователь Facebook Альбертас Мядзявичюс.

Фотографией в течение нескольких часов поделились более 12 000 человек, а более 5000 поставили Like.

Альбертас Мядзявичюс сообщил DELFI, что услужливому водителю было примерно 25-30 лет.

"Одна женщина даже хотела отказаться от воды, даже не знаю, почему, но в конце концов всё же открыла бутылку и начала пить. Все люди были довольны, мы сами с девушкой были в таком весёлом шоке, что так вышло", – улыбается Альбертас.

Поездка из Каунаса в Бирштонас, по словам молодого человека, длилась около часа, а температура внутри салона автобуса колебалась от 29 до 34 градусов тепла.

"Пришлось немного и постоять в пробке, поэтому, думаю, для многих эта вода была спасением", – сказал А.Мядзявичюс.

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