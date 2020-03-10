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В Литве во вторник вечером диагностировали два новых случая коронавируса. Общее количество случаев заболевания этим вирусом увеличилось до 3, сообщает правительство Литвы.
Koronavirusas
Koronavirusas
© AFP / Scanpix

Данные на 22 ч. 10 марта:
• Подтвержденные случаи в Литве: 3 (1 в 4.00 ч. 28 февраля, 2 в 22 ч. 10 марта)
• За последний раз исследовали: 9 образцов
• Сегодня до 22 ч.: 15 образцов
• Вчера исследовали: 15 образцов
• До сих пор провели: 290 исследований
• По имеющимся данным, в Литве под наблюдением находятся 5567 человек

ru.DELFI.lt
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