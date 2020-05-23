В Литве во время карантина увеличилось количество убийств, фиксируются и другие преступления

"Как мы и прогнозировали, в ближайшем окружении стало больше преступлений, самая тяжелая их форма - убийства; что мы видим – в этом году уже совершено 26 убийств, в прошлом году за этот период - 15. По сути, это бытовые убийства, чаще всего они были совершены в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Проще говоря, если происходит какой-то конфликт между нетрезвыми сожителями, они начинают калечить друг друга, или какие-то друзья пьют вместе, последствия бывают печальными – один убивает другого", – сказал Матонис.

По словам собеседника, почти все задержанные были пьяны или в состоянии наркотического опьянения.

"Больше всего регистрируется преступлений с участием нетрезвых людей. Можно сказать, что все эти убийства раскрыты. По сути, когда полиция приезжала, эти люди были на месте преступления или их задерживали через несколько часов", – сказал Матонис.

По его словам, есть преступления, которые раскрыть сложно.

"Сложнее раскрыть кражи, которые были заранее запланированы. Например, угоны авто, кражи из усадеб, дач, поскольку не всегда известно, когда они были совершены. Часто люди просто приезжают в усадьбу после зимы, и не знают, когда там была совершена кража, – такие расследования сложные, длятся долго. То же самое касается мошенничества в интернете, мы видим, что их осуществляют с разных серверов, которые находятся не в Литве, не в ЕС, а в Азии, Африке, а с этими странами у Литвы нет договора о юридической помощи, а если и есть, то их осуществлять сложно. Такие преступления выяснить сложнее", – сказал Матонис.

В Литве поговаривают, что, возможно, это дело рук вернувшихся эмигрантов. Матонис не может это подтвердить, но заметил, что у некоторых краж есть почерк, которого не наблюдали уже давно.

"Конкретно заявлять, что это дело рук вернувшихся эмигрантов, мы не можем. Но мы видим определенные тенденции, а особенно – такие формы, каких в Литве не было несколько лет. Например, поджоги имущества, порча, попытка избежать ответственности с помощью некоторых способов. Раньше этого не было, а в карантин появилось, но чьих рук это дело - эмигрантов или самих местных, мы не можем сказать", – заметил Матонис.