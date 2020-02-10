В Литве в январе вновь фиксировалась положительная миграция

По его данным, в первый месяц этого года в Литву прибыли 4050, а уехали – 3422 человека.

Немногим более половины – 56,2% – прибывших составили граждане Литвы, большинство уехавших – 70,8% – также литовские граждане.

По словам старшего экономиста отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы (Центробанка) Томаса Шяудвитиса, положительный баланс миграции в краткосрочном периоде отчасти решает проблему нехватки работников.

"Предприятия могут нанять больше работников, это позволяем им принять больше новых заказов и осуществлять более активное развитие. Однако рост иммиграции повышает предложение работников и возможно замедляет рост заработной платы в определенных сферах экономической деятельности", – комментировал BNS Т. Шяудвитис.

"Много иммигрантов – обычно иностранцы – трудоустраиваются в транспортном и строительном секторах", – добавил он.

По словам экономиста, нынешний положительный баланс миграции не обязательно решает многолетние демографические проблемы Литвы – сокращение население и старение общества.

"Не ясно, интегрируются ли прибывшие иностранцы в литовское общество и долго ли пробудут в Литве, будет ли продолжатся такая интенсивная иммиграция иностранцев, поскольку от нее зависит развитие литовского транспортного сектора", – сказал экономист.

Январь 2020 года стал двенадцатым месяцем подряд, когда иммиграция превышала показатели эмиграции. В последний раз негативный показатель миграции фиксировался ровно год назад – в январе 2019 года в страну прибыло на 127 человек меньше, чем уехало.

По подсчетам Департамента статистики, в прошлом году в Литве прибыло почти на 8 тыс. человек больше, чем уехало: иммигрировали 45,5 тыс., а эмигрировали – 37,7 тыс. человек.