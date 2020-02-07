В Литве в выходные прогнозируют ветреную погоду

В Клайпеде будет 1-3, в Шяуляй около 0, в Таураге 1 градус тепла. На востоке солнца будет больше, но температура будет ниже: в Утене и Вильнюсе 1 градус мороза. Местами гололед. Будет дуть северный, северо-западный ветер.

В ночь на субботу на северо-востоке увеличится облачность. Снег выпадет в Биржайском, Рокишкском, Игналинском и Утенском округах. Небольшой снег возможен в Шяуляй и Вильнюсе. Местами гололед. Особенно холодно будет на востоке - 4-7 градусов, мягкий мороз в Жемайтии, а около моря 0-2 градуса тепла. В субботу днем вероятность осадков невелика. В Вильнюсе и Утене днем будет 2, в Каунасе 3, в Шяуляй и Паневежисе 4, в Клайпеде 5 градусов.

В воскресенье приблизится циклон, усилится ветер. Порывы ветра на юго-западе усилятся до 15-17 м/с. Вероятность осадков днем будет невелика. Ночью будет 2-3 градуса мороза, около моря 1-2 градуса тепла, днем 4-6 градусов тепла.

В начале недели прогнозируют перемены. Погоду в Литве обусловит активный циклон из Скандинавии. Ночью порывы ветра усилятся до 15-20 м/с, на западе утром ветер усилится до 23-26 м/с. Вместе с ветреной погодой придет и сырость: на западе страны будет идти дождь, а на востоке и на юге - мокрый снег. Температура будет выше нуля. Днем будет дуть порывистый ветер, ожидаются осадки, в основном дожди. Вместе с осадками придет тепло - 3-8 градусов.

Во вторник на сухую погоду рассчитывать не приходится, все чаще будет идти мокрый снег. На юго-западе, на западе порывы ветра в некоторых районах достигнут 15-20 м/с. Температура круглые сутки будет 2-4 градусов тепла.