В Литве в среду вечером выявили еще один случай коронавируса

Пациент сейчас изолирован и находится в Вильнюсе в Сантаришкской клинике. По предварительным данным, он вернулся из ОАЭ через Нидерланды.
Минздрав напоминает, что со среды образцы уже могут исследовать в Сантаришкской, Каунасской, Шяуляйской и Клайпедской больницах. В них также будут возить на исследование образцы из ближайших мобильных пунктов тестирования.
В среду был также зафиксирован первый случай заражения коронавирусом человека, который не ездил за границу.
Действующие в Литве мобильные пункты для взятия образцов:
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