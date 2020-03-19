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В среду вечером Минздрав Литвы сообщил, что выявлен еще один случай коронавируса. Другие 8 образцов, которые исследовали в среду дали отрицательный результат.
В Литве в среду вечером выявили еще один случай коронавируса
© Itar-Tass / Scanpix

Пациент сейчас изолирован и находится в Вильнюсе в Сантаришкской клинике. По предварительным данным, он вернулся из ОАЭ через Нидерланды.

Минздрав напоминает, что со среды образцы уже могут исследовать в Сантаришкской, Каунасской, Шяуляйской и Клайпедской больницах. В них также будут возить на исследование образцы из ближайших мобильных пунктов тестирования.

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В среду был также зафиксирован первый случай заражения коронавирусом человека, который не ездил за границу.

Действующие в Литве мобильные пункты для взятия образцов:

Mobilių koronaviruso patikros punktų žemėlapis
Mobilių koronaviruso patikros punktų žemėlapis
© DELFI
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