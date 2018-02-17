"Будучи 11-летним подростком он уехал из Литвы, поэтому не умеет хорошо писать по-литовски, а и говорить на этом языке у него не очень-то получается, разве что по-жемайтиски он с трудом объяснил бы что-нибудь, так как никак не может понять, что от него хочет государство, с которым его ничего не связывает", - сказал в интервью DELFI отец призывника.

Тем временем представители Литовской армии утверждают, что по их данным этот молодой человек является гражданином Литвы, поэтому в его отношении исключение делать не будут. Всё будет происходить в привычном режиме призыва.

Однако собеседник DELFI утверждает, что о том, что он оказался в списке призывников сын узнал от друзей. Проверив информацию, семья удостоверилась, что это не шутка.

"Ситуация такая: 27 ноября прошлого года он стал гражданином королевства Норвегии. Руководствуясь законом, гражданин Литвы, получив гражданство другой страны, лишается гражданства Литвы с момента приобретения им гражданство другой страны. 12 января этого года он письменно информировал посольство Литвы о новом гражданстве", - поясняет отец молодого человека.

DELFI напоминает, что список призывников был распространён 10 января этого года, в нём действительно есть фамилия и имя обсуждаемого человека. Однако выяснить обстоятельства недоразумение семье в Литве не удалось. Не получили они ответа и в Министерстве национальной безопасности.

"Комиссариат ничего знать не хочет, и мне интересно, если ты в списках, значит, ты должен выполнить свой долг. Мы позвонили в Министерство, там поясняют, что пока не завершена процедура лишения гражданства, у моего сына два гражданства, двойное гражданство - это что-то новое", - шутит отец.

Тем временем представитель Литовской армии Гедре Казлаускене сказала DELFI, что по их данным, обсуждаемое лицо в данный момент является гражданином Литвы.

"Каждый гражданин Литвы обладает правами и обязанностями, среди них и военная обязанность, вне зависимости от того, где он проживает. То, что человек имеет двойное гражданство, не освобождает его от обязанности военного призывника, поэтому ничего удивительного, что такие люди попадают в списки призывников и должны выполнить процедуру призыва", - сказала она.

По словам Казлаускене, эта ситуация не является уникальной - в 2017 году было обнаружено около 30 случаев двойного гражданства.

DELFI напоминает, что в случае, если призывник не является в отдел комплектации без уважительной причины, его ожидает административная ответственность (штраф размером от 28 до 289 евро) или уголовная ответственность (штраф, арест или тюремное заключение сроком до 3 лет) за избежание службы в зависимости от обстоятельств нарушения процедуры.