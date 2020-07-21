В Литве в скором времени не будут выдавать больничные в случае самоизоляции

"Скорее всего, вскоре будет принято решение не выдавать больничные изолировавшимся после поездки за границу людям. Ведь они сами должны отвечать за себя и за других, нельзя продлевать себе отпуск за счет других людей", – предупредила Лингене.

По ее словам, стоит подумать о возможности отложить поездку. Надо учитывать и возможность заболеть коронавирусом.

"Надо понимать, что мы можем привезти коронавирус и из безопасной страны, могут возникнуть разного рода неудобства, может придется менять планы, попасть в зону, где действуют ограничения. Кроме того, придется изолироваться в Литве. Все это очень важно. Важно понимать, что если вы едете в страну, где уровень риска невелик, это не значит, что в аэропорту, в самолете вы будете в безопасности. Мой совет – если нельзя отменить поездку, езжайте на своем транспорте, чтобы исключить пребывание в аэропорту. Если это невозможно, берите средства защиты, антисептик", – сказала специалист.

По словам Лингене, страны, в которых предпочитают отдыхать жители Литвы – Болгария, Португалия, Хорватия – не отличаются хорошей эпидемиологической ситуацией.

"На прошлой неделе приехавшим из Хорватии не надо было изолироваться в обязательном порядке, действовала лишь рекомендация, сейчас ситуация значительно ухудшилась, поэтому изоляция стала обязательной, – сказала представитель НЦОЗ. – В той же Польше уровень заболевания за последние 14 дней составил 10,3 человека на 100 000 жителей. В Литве сейчас он составляет 2,8. Да, в соседних странах ситуация ухудшается".

Можно ли сказать, что Латвия - безопасная страна?

"Я так отвечу - долгое время в Латвии ситуация была благоприятной, но сейчас она меняется в худшую сторону. За последние две недели показатель заболеваемости в Латвии составляет 3 человека на 100 000, а в Литве - 2,8. Долгое время в Латвии ситуация была лучше, чем в Литве, но мы видим, что все может измениться. После возвращении из Латвии не надо изолироваться. Но что касается безопасности, скажу так, сейчас нигде нет безопасного места", – сказала Лингене.

Она прокомментировала и возможность второй волны. Она заметила, что сейчас в Литве, как и во всем мире, мы наблюдаем первую волну.

"Многие говорят, что началась вторая волна, есть версия - что это третья волна, но на самом деле глава ВОЗ еще 7 июля ясно сказал, что не завершилась первая волна и, что определенные пики, которые регистрируют в разных странах - это продолжение первой волны. Что касается Литвы, то абсолютное большинство случаев связано между собой – или привозные, или связаны с праздниками, или с семейными очагами. Могу подтвердить, что не завершилась первая волна, но надо готовиться ко второй, – сказала специалист. – Возможно, она наступит в декабре. Такие вирусы обычно распространяются волнами, есть все условия для второй волны зимой, обычно она совпадает с сезоном гриппа. Но на самом деле в мире предполагают, что вторая волна может начаться намного раньше. Вы ведь видите, как ухудшается ситуация в мире, в странах ЕС – если угрозы нет, то все равно ухудшение налицо".