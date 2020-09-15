Пассажиры регулярных, специальных или заказных рейсов воздушного, морского или наземного транспорта еще перед поездкой должны заполнить электронную анкету на сайте НЦОЗ и предъявить заполненную анкету – код QR (Quick Response – быстрый ответ) перевозчику перед тем, как войти в транспортное средство.

Это требование установлено главой по управлению чрезвычайным положением в стране Аурелиюсом Веригой.

"Организаторы поездок или перевозчики обязаны обеспечить, чтобы все пассажиры заполнили анкету НЦОЗ. (...) Это позволит облегчить сбор данных о тех, кто возвращается из стран, где распространен коронавирус, и гарантировать их изоляцию", – сказал Верига 11 сентября.

Если у человека нет смартфона или доступа к интернету, перевозчики или их представители должны создать условия для того, чтобы пассажир мог заполнить анкету, отмечает Министерство транспорта.

Министерство отмечает, что отныне бумажную анкету можно подать только в порядке исключения – если при перевозке по дорогам в силу объективных причин, например, сбоев в работе интернета, это нельзя сделать электронным способом. В таких случаях перевозчики должны предоставить пассажирам бумажную анкету, а заполненные анкеты следует передать НЦОЗ.

Кроме того, когда человек на машине приезжает в Литву самостоятельно, то он должен регистрироваться в НЦОЗ в том случае, если он приехал из страны, где распространен коронавирус или ехал через такую страну. Это надо сделать в течение 12 ч после прибытия. Если человек приезжает из страны, где нет большого всплеска болезни, то регистрация лишь рекомендуется.

Те, кто едет через Литву транзитом, не должны заполнять анкеты.