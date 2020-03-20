aA
Минздрав Литвы сообщает, что 20 марта после обеда был установлен еще один случай коронавируса (COVID-19). Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас в фейсбуке сообщил, что в городе подтвердили еще 2 случая коронавируса. Всего на данный момент в Литве установлено 51 случай заражения.
В Литве в пятницу зафиксированы три случая коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Один образец был взят в мобильном пункте в Вильнюсе. Сейчас собирают дополнительную информацию.

Будет начато эпидемиологическое расследование. Позже информацию уточнят.

"#KORONAVIRUSASKLAIPĖDOJE – Новейшая информация не радует, но и не парализует. К сожалению, еще два новых случая COVID–19 в Клайпеде. В обоих случаях – это клайпедчане, пока это все. О поле, возрасте и происхождении вируса, пока информацию приходится "фильтровать", а за то, чем делюсь с вами, надеюсь, "не посадят"?", – писал мэр Клайпеды.

Статьи по теме:
СМИ: в Каунасе 4 больных коронавирусом выпустили лечиться домой

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, напоминающие симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

Всю информацию о коронавирусе в Литве можно найти на сайте nurodą http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Литве в пятницу зафиксированы три случая коронавируса  всего 51 (29)

Минздрав Литвы сообщает, что 20 марта после обеда был...

Врач Касюлявичюс объявил о самоизоляции и обратился к министру (13)

В Литве распространяется коронавирус . 20 марта о...

Koronavirusas Nandzingo, Kinijos, mieste

Новые данные о маршрутах людей, у которых диагностировали коронавирус

20 марта объявлены новые данные Национального центра...

Vytautas Kasiulevičius

Профессор представил данные о коронавирусе: какой инкубационный период, в течение скольких дней можно заразиться (16)

Семейный врач Сантаришкской клиники, профессор...

Литовский профессор: раньше у нас было время, сейчас его уже нет (109)

Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...

|Maža didelių žinių kaina