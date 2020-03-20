В Литве в пятницу зафиксированы три случая коронавируса

Один образец был взят в мобильном пункте в Вильнюсе. Сейчас собирают дополнительную информацию.

Будет начато эпидемиологическое расследование. Позже информацию уточнят.

"#KORONAVIRUSASKLAIPĖDOJE – Новейшая информация не радует, но и не парализует. К сожалению, еще два новых случая COVID–19 в Клайпеде. В обоих случаях – это клайпедчане, пока это все. О поле, возрасте и происхождении вируса, пока информацию приходится "фильтровать", а за то, чем делюсь с вами, надеюсь, "не посадят"?", – писал мэр Клайпеды.

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Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, напоминающие симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

Всю информацию о коронавирусе в Литве можно найти на сайте nurodą http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas.