В 2017 году специалисты обработали 54 тыс. 414 инцидентов по сообщениям, поступившим от литовских провайдеров услуг электронной связи, занимающихся расследованием международных инцидентов зарубежных служб CERT и литовских пользователей Интернета.
В позапрошлом году таких инцидентов было 49 тыс. 463.
Как показывает статистика инцидентов, в Литве просматриваются две серьезные проблемы с кибербезопасностью - вредоносное программное обеспечение и небезопасные информационные системы, включая интернет-сайты.
"Эти проблемы с безопасностью дополняют друг друга и повышают потенциальный риск для интернет-пользователей", - говорится в сообщении.
По данным CERT-LT, в 2017 году в Литве ежемесячно фиксировалось около 3 тыс. компьютеров, которые управлялись дистанционным способом без ведома их владельцев. Инцидентов с захватом информационных систем было зарегистрировано почти 11 тыс. Ежедневно фиксируется в среднем по десять новых случаев захвата сайтов, а с осени отмечается рост числа использования захваченных сайтов для генерирования криптовалют.
Кроме того, все больше интернет-пользователей несет большие убытки из-за кибермошенничества. Продолжается активное распространение фальшивых электронных писем от мнимых руководителей предприятий, в которых подчиненного просят произвести "срочный денежный перевод".
В 2017 году литовские специалисты по кибербезопасности оценили состояние этой безопасности как неудовлетворительное.
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