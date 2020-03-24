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Минздрав Литвы сообщает, что утром был получен результат анализа, который подтвердил коронавирус (COVID-19) у трехлетнего ребенка. Больного выпустили лечиться дома.
Sergantis vaikas
Sergantis vaikas
© Shutterstock

До этого коронавирус установили у отца этого ребенка, отец ребенка - врач, а этой ночью COVID-19 диагностировали коронавирус и у жены врача, которая также работает медиком. Анализы провели в лаборатории Сантаришкской клиники.

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