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17 апреля утром Национальный центр общественного здравоохранения представил новые данные о распространении коронавируса.
Greitasis koronaviruso testas
Greitasis koronaviruso testas
© Shutterstock

По данным лаборатории НЦОЗ на 7.00 17 апреля:

В Литве зарегистрированы: 1149 случаев
В четверг: 21
В четверг проверили: 4564 образцов
До сих пор в общей сложности проверено: 53 101 образец

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

ru.DELFI.lt
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