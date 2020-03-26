В Литве в корне меняется порядок изоляции возвращающихся

Минздрав отмечает, что вернувшихся будут проверять как в аэропортах и порту, так и на границе – образцы будут брать мобильные бригады, позже людей информируют о результатах тестов.

"Вернувшиеся в Литву, у которых есть условия для самоизоляции и подписавшие согласие изолироваться и пройти тест, смогут изолироваться в помещениях, которые они выбрали сами. Если человек не согласится подписать требования или у них не будет подходящего помещения для самоизоляции на 14 дней, то им предоставит такое место муниципалитет", – сказал Верига.

Согласно сообщению, на муниципальном транспорте будут возить тех, кого отправляют в муниципальные помещения и тех, у кого нет своего транспорта, чтобы добраться до дома.

Подчеркивают, что муниципалитет должен поселять людей в гостиницах, помещениях для отдыха, социальном жилье "и других помещениях, где каждому человеку предоставляется отдельная комната с отдельным санузлом", если такого места нет, то помещение с санузлом максимум на две комнаты.

Члены семьи могут находиться в одном помещении. В таких помещениях должна быть мебель, посуда, дезинфицирующие средства, мусорное ведро, постель, ящик для грязной одежды и белья, если в помещении нет условий для стирки.

Кроме того, муниципалитеты обязаны позаботиться о качественном питании людей, следует учитывать особенности питания аллергиков и диабетиков, обеспечить людей необходимыми лекарствами, гигиеническими средствами, организовать доставку одежды через близких. Те, кто хочет получить условия получше, могут доплатить гостинице, если с ней муниципалитет заключил договор.

Министерство подчеркнуло, что люди, у которых есть необходимые условия, могут оставаться в изоляции дома.

"Только они должны подписать согласие на соблюдение требований изоляции, в противном случае их ждет штраф. Дома или в другом самостоятельно выбранном месте могут находиться только те люди, которые не нарушали режим самоизоляции и общественный порядок", – сказано в постановлении.

Всех изолируемых проверят на коронавирус.

Напомним, что двое суток в Литве действовал порядок принудительной изоляции вернувшихся в помещениях, предоставленных муниципалитетами. Однако этот порядок критиковали как муниципалитеты, так и вернувшиеся из-за границы люди.