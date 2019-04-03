В этом году в городах, городках и селах Литвы акция "Делаем" пройдет 27 апреля с 10 ч. В 12-й раз организаторы акции предлагают жителям подумать о своей личной ответственности перед окружающей средой.
Akcija "Darom 2018“
© DELFI / Tomas Vinickas

"По традиции акция "Делаем" расширялась и выросла как мероприятие коллективной ответственности, охватывающее всю Литву – от Биржай до Друскининкай, от Ниды до Вильнюса", – сказал один из организаторов акции Игнас Бразаускас.

Акцию "Делаем" проводят также представители литовских мэрий, представители староств, региональные центры по утилизации отходов, Министерство охраны окружающей среды, парламент, правительство. Меценат акции – компания Rasa. Генеральный спонсор – АО Linas Agro.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В Литве в конце апреля пройдет акция "Делаем" (3)

В этом году в городах, городках и селах Литвы акция...

В Каунасе хирурга судят за причинение смерти по неосторожности (1)

Каунасский участковый суд 3 апреля приступил к...

Грядут перемены: жителей Литвы будут лечить принудительно (14)

Правительство Литвы обязало Минздрав утвердить...

В Литве суд приговорил клайпедчанина к 7 годам за шпионаж в пользу России (187)

В среду Клайпедский окружной приговорил к семи годам...

Вильнюсцев приглашают на субботник: будут спасать литовские орхидеи (4)

Наверное немногие знают, что в Литве орхидеи можно...

TOP новостей

В Литве суд приговорил клайпедчанина к 7 годам за шпионаж в пользу России (187)

В среду Клайпедский окружной приговорил к семи годам...

Президента Литвы ждет нелегкий период: прогнозируют нападки (62)

Второй срок президента Дали Грибаускайте подходит к...

В Каунасе хирурга судят за причинение смерти по неосторожности (1)

Каунасский участковый суд 3 апреля приступил к...

Грядут перемены: жителей Литвы будут лечить принудительно (14)

Правительство Литвы обязало Минздрав утвердить...

Глава Центробанка Литвы заговорил о влиянии: будут преданы огласке сообщения (2)

Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас ,...