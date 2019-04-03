"По традиции акция "Делаем" расширялась и выросла как мероприятие коллективной ответственности, охватывающее всю Литву – от Биржай до Друскининкай, от Ниды до Вильнюса", – сказал один из организаторов акции Игнас Бразаускас.
Акцию "Делаем" проводят также представители литовских мэрий, представители староств, региональные центры по утилизации отходов, Министерство охраны окружающей среды, парламент, правительство. Меценат акции – компания Rasa. Генеральный спонсор – АО Linas Agro.
В Литве в конце апреля пройдет акция "Делаем" (3)
В этом году в городах, городках и селах Литвы акция...
В Каунасе хирурга судят за причинение смерти по неосторожности (1)
Каунасский участковый суд 3 апреля приступил к...
Грядут перемены: жителей Литвы будут лечить принудительно (14)
Правительство Литвы обязало Минздрав утвердить...
В Литве суд приговорил клайпедчанина к 7 годам за шпионаж в пользу России (187)
В среду Клайпедский окружной приговорил к семи годам...
Вильнюсцев приглашают на субботник: будут спасать литовские орхидеи (4)
Наверное немногие знают, что в Литве орхидеи можно...
TOP новостей
В Литве суд приговорил клайпедчанина к 7 годам за шпионаж в пользу России (187)
В среду Клайпедский окружной приговорил к семи годам...
Президента Литвы ждет нелегкий период: прогнозируют нападки (62)
Второй срок президента Дали Грибаускайте подходит к...
В Каунасе хирурга судят за причинение смерти по неосторожности (1)
Каунасский участковый суд 3 апреля приступил к...
Грядут перемены: жителей Литвы будут лечить принудительно (14)
Правительство Литвы обязало Минздрав утвердить...
Глава Центробанка Литвы заговорил о влиянии: будут преданы огласке сообщения (2)
Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас ,...