"По традиции акция "Делаем" расширялась и выросла как мероприятие коллективной ответственности, охватывающее всю Литву – от Биржай до Друскининкай, от Ниды до Вильнюса", – сказал один из организаторов акции Игнас Бразаускас.

Акцию "Делаем" проводят также представители литовских мэрий, представители староств, региональные центры по утилизации отходов, Министерство охраны окружающей среды, парламент, правительство. Меценат акции – компания Rasa. Генеральный спонсор – АО Linas Agro.