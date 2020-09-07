"За четыре учебных дня уже изолировано более 200 учеников, их родители и педагоги. Если бы были изолированы, как пытались делать в первые дни, целые классы, у которых не было контактов с заболевшими, представьте, какие бы это были цифры", – заявила она в понедельник на пресс-конференции.

Р. Лингене акцентировала, что контакт школьника, имевшего контакт с зараженным, с другим школьником считается вторичным контактом (так называемый "контакт контакта") и в отношении этих детей изоляция не применяется, поэтому родителям малолетних школьников, которые изолируются самостоятельно, не будут выдаваться справки о нетрудоспособности в связи с уходом за ребенком.

Она также подчеркнула, что родители, дети которых находятся на изоляции по причине контакта с болеющим, считаются вторичным контактом, поэтому и изоляция в отношении них не применяется.

"С вирусом придется жить долго, нужно к нему привыкать. (...) Мы считаем, что недостаточно информации, на следующей неделе – 14 или 15 числа – НЦОЗ организует удаленные учения по практическим навыкам для школьных сообществ ", – сказала Р. Лингене.

Как позднее сообщила BNS представитель НЦОЗ по связям с общественностью Юстина Пятравичене, в целом в данный момент подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, связанных с учебными учреждениями: восемь случаев выявлено у школьников и четыре - у работников.

Между тем, министр здравоохранения Аурелиюс Верига комментировал, что случай коронавируса, выявленный в той или иной школе, не означает необходимости продолжения учебного процесса удаленным способом для всех учеников.

"В зависимости от того, у скольких лиц был контакт с зараженным, с учетом эпидемиологической ситуации и принимаются решения, но это точно не означает, что все учебное учреждение должно перейти на удаленное обучение", – сказал министр.

В целом в Литве подтверждено 3100 случаев коронавируса. Сейчас коронавирусом все еще больны 1046 человек, 1955 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.