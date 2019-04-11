В первой половине дня солнце будет появляться на юге Литвы, да и температура поднимется до 5-7 градусов тепла. Днем солнце выглянет и в Шяуляйском округе, где температура поднимется до 4-6 градусов тепла. В других районах ни солнца, ни тепла не прогнозируют, будет 2-4 градуса.
Осадков в четверг также не ожидается. Небольшой кратковременный дождь пройдет разве что в Тельшяйском, Клайпедском, Таурагском, Мариямпольском и Алитусском округах. В других районах будет сухо.
В пятницу облака понемногу рассеются, поэтому солнце будет выглядывать реже. Вероятность осадков невелика. Будет дуть северный, северо-восточный ветер. Ночью снова похолодает – в большинстве районов будет 2-4 градуса мороза, в Мариямпольском и Каунасском округах 1-3, у моря – 0-2 градуса ниже нуля. Днем будет немного теплее, чем в четверг – Солнце прогреет воздух до 4-9 градусов тепла.
В выходные дни особых перемен не ожидается, только с каждым днем будет становиться теплее.
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