В Литве ужесточится порядок прохождения техосмотра: готовят список требований

Литовская администрация безопасности транспорта (ЛАБТ) подготовила проект, цель которого - изменение приказа "О технических требованиях к моторным транспортным средствам и их прицепам". В законе указано, какие транспортные средства могут ездить по дорогам в Литве, а также являются руководством для компаний, предоставляющих услуги техосмотра.

Замдиректора компании Transporto studijos Рамунас Велавичюс сказал Delfi, что предложенные изменения, может, и связаны с безопасностью движения, но вряд ли это такая серьезная проблема, какую надо немедленно решать.

Одно из изменений – серьезным недостатком будут считать резину разных производителей или с разным протектором на одной оси или если речь идет о сдвоенных колесах.

"Когда речь идет о легковых автомобилях, где много вариантов производителей, это, может, и проблема. Но представьте грузовой транспорт, например, четырехосевой самосвал, где на задних осях везде есть сдвоенные колеса. Пробил одну шину на стройплощадке, вот и ищи потом идентичную шину, чтобы на одной оси все были одинаковые. Сколько это будет стоить и адекватны ли такие требования?" – заметил Велавичюс, сказав, что даже если они найдут новую такую же шину, то высота у них уже может быть разной - одна ведь уже была в использовании, а другая - новая.

"Мы создаем искусственную проблему и дополнительное финансовое бремя. В директиве ЕС такого требования нет", – заметил специалист.

Есть в изменениях и другие новшества. Например, сейчас в правилах сказано, что недостаток - если шина серьезно повреждена, на ней есть порез, это представляет угрозу безопасности. В новой редакции нет слова "серьезно", только "повреждена, на ней есть порез, это представляет угрозу безопасности".

"Я так понимаю, что сейчас любое повреждение шины может считаться большим недостатком", – сказал собеседник, заметив, что важно указать, какие именно повреждения считаются опасными.

Представитель Литовского союза перевозчиков Гинтаутас Рамасаускас сказал Delfi, что союз высказал свое неодобрение в связи с новыми требованиями, как Министерству транспорта, так и ЛАБТ.

"Особенно удивляет требование насчет шин одного бренда. Мы обратились к компаниям, торгующим шинами в Литве, они очень удивились, ведь один и тот же производитель может продавать резину под разными брендами. Сложно понять, как на безопасность влияет бренд", - сказал он, заметив, что если изменения примут, то первыми с проблемами столкнутся небольшие транспортные компании и строительные компании.

"Повредят одну шину, вторую такую не найдут и придется покупать все новые, а это недешево", – сказал Рамаслаускас.

Он указал, что транспортные компании используют и реставрированные шины, которые не запрещены не только в Литве, но и в других странах. Значит снова будет проблема - поедут они, говорит специалист, покупать шины, а у них все одинаковое - и протектор, и размеры, а бренды разные - весь не подходит. Рамаслаускас отмечает, что на безопасность узор протектора и бренд никак не влияют.

В числе новых требований есть и новые требования к "дворникам" на заднем стекле – в проекте сказано, что "дворники" должны работать так, как предусмотрено производитель.

Велавичюс заметил, что до сих пор проверяли только передние дворники и средства для мытья ветрового стекла. Эксперт сказал, что "дворник" на заднем стекле используют редко, еще реже используют средство для чистки этого стекла, поэтому нередко они не работают, водители их отключают.

"В Литве средний возраст автомобилей 15 лет, у многих таких автомобилей задний "дворник" не работает, а необходимость в нем сложно объяснить, – сказал собеседник. – Поэтому сегодня руководствуются правилом - если есть все зеркала, то "дворник" на заднем стекле может и не работать".

Велавичюс сказал, что важно очертить случаи, в каких такой "дворник" необходим.

"Кроме того, сказано, что "дворник" не просто должен работать, а работать так, как предполагал производитель. А кто сейчас может сказать, что предполагал производитель? Создают неконкретные требования", – подчеркнул собеседник.

И это не все новшества. В проекте указаны несколько небольших недостатков, которые вкупе представляют большую опасность и считаются серьезным недостатком.

"Например, установили три небольших недочета, связанных с фарами, и это уже можно считать серьезным недостатком. Например, поврежден отражатель сзади, рефлектор передней фары и трещинка на какой-то из фар. Это несколько небольших недостатков, представляют ли они опасность вкупе? Вероятно - да?" – пожал плечами эксперт.

Представитель ЛАБТ Эгле Кучинскайте сказала Delfi, что это неокончательный проект.

"Мы видим, что даже из-за таких небольших перемен возникают дискуссии, поэтому еще уточним проект, прислушаемся к мнению заинтересованных групп", – комментировала она.

По словам Кучинскайте, пока ждут замечаний, потом будут вносить коррективы.