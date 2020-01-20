В Литве узаконена альтернативная медицина

На минувшей неделе Сейм Литвы узаконил альтернативную медицину, приняв закон о дополнительном и альтернативном здравоохранении.
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Это удалось сделать со второго голосования, во время первого не хватило голосов в поддержку этого законопроекта, выдвинутого Министерством здравоохранения.

Закон вступит в силу с 2021 года. Его еще должен подписать президент.

Министерство отмечает, что до сих пор альтернативная медицина не была регламентирована, что создавало возможности для процветания шарлатанов, мошенников, а люди, которые понесли ущерб, не могли требовать компенсаций. Критики закона утверждают, что парламент узаконивает не основанную на науке практику.

Новый закон определяет практики, не входящие в понятие классической медицины, к ним будут выдвигаться требования безопасности и качества. Среди альтернативных медицинских услуг названы дельфинотерапия, акупунктура, канитерапия (терапия с собаками), герудотерапия (лечение пиявками). Это станет лицензируемой деятельностью. Лица, которые будут предоставлять такие услуги, должны будут обладать образованием, в зависимости от сферы, в которой работают: медицинским, реабилитационным, фармацевтическим, акушерским, косметологическим, эдукологическим и другими.

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