Государственная налоговая инспекция (ГНИ) указала, что в 2017 году 231 человек декларировал, что в 2016 году у него было имущество на сумму 1–10 млн. евро. Если считать и тех, кто взял кредиты в банках, то получается 278.

В 2018 году имущество на сумму миллион и больше евро зарегистрировали уже 329 человек (с теми, кто взял кредит – 390).

Правда, ГНИ подчеркивает, что это необязательно все миллионеры, поскольку не все жители обязаны подавать декларации. Их подают политики, госслужащие, главы разных госкомпаний, главы публичных учреждений, которые основало или пайщиком которых является государство или мэрия, их заместители, члены семей и т.д.

По подсчетам Euromonitor International, в Литве сегодня 337 миллионеров, которым принадлежит имущество на сумму 5 млн. долларов США и больше.

"Во-первых, надо подчеркнуть, что это оценочные данные. Для оценки состоятельных людей в Литве, как и в других странах, используются статистические методы и официальная информация, такая как данные о доходах людей и имуществе, дополнительно оценивается информация состоятельных людей по списку Forbes и т.д.

Что касается имущества, то речь идет о чистом имуществе, финансовом и нефинансовом за вычетом финансовых обязательств. Финансовое имущество охватывает ценные бумаги, акции, сбережения в пенсионном фонде, в фонде страхования жизни и т.д.; нефинансовое – недвижимость, автомобили, яхты, исторические ценности искусства и т.д.", – сказала DELFI представитель литовского бюро Euromonitor International Рамуне Верикайте.

По прогнозам Euromonitor International, число мультимиллионеров (от 5 млн. долларов США) в Литве к 2022 г. увеличится до 419, а в 2030 г. до 597. По словам Верикайте, такие прогнозы делают с учетом роста литовской экономики.

"Число состоятельных людей может расти по нескольким причинам – рост стоимости имущества и рост доходов. По мере роста цен на имущество растет стоимость имущества. Поскольку растут доходы, появляется возможность больше сэкономить, а сэкономленные средства инвестировать. Поскольку в долгосрочной перспективе возможен экономический рост в стране, вероятно, вырастет число богатых людей", – сказала она.

Отмечают, что на росте числа миллионеров скажется и расширение сектора финансовых технологий.

"Но надо иметь в виду, что появление таких миллионеров чаще всего обусловлено резким повышением стоимости акций компаний финансовых технологий, а не реальный поток доходов", – прибавила она.

Согласно прогнозам, число богачей в Литве будет расти не только в Литве, но и в других странах Балтии. Это всемирная тенденция.

"По сути число миллионеров похожее во всех странах Балтии – несколько сотен.

Лидер по числу миллионеров в мире - США. На втором месте - Япония. Далее идут Германия, Великобритания и Франция.

Эстония в этом списке занимает 71, Литва – 72, а Латвия 75 место. В среднем имущество одного миллионера в Литве оценивается в 15,7 млн. долларов, в Латвии – 15,1, в Эстонии – 16,1 (в США – 13,3 млн, а в России почти 60 млн, в Украине – чуть меньше 60)", – сказала Верикайте.

Она заметила, что несмотря на рост числа миллионеров, в Литве не будет увеличиваться разобщение между самыми богатыми и самыми бедными жителями Литвы.

Старший аналитик банка Luminor Индре Гените-Пикчене сказала DELFI, что на самом деле, когда экономика страны растет, растет ценность акций и другого имущества. Однако при экономическом кризисе или стагнации ситуация будет противоположной. А отрицательные сигналы в мире уже появились.

"Недостаточно только экономического роста в Литве. Надо, чтобы он был и в других регионах. Поскольку если человек очень богат, то его имущество диверсифицировано, инвестировано в имущество разных классов", – заметила аналитик.

Аналитик не считает, что на рост числа миллионеров в Литве мог сказаться сектор Fintech. По ее словам, этот сектор все еще находится в стадии эмбриона. Со временем в Литве появится больше богатых инвесторов.

"Я думаю, что каждая страна должна быть как можно более привлекательной, интересной и благоприятной. Может, необязательно для самых богатых, но для таких людей, у которых есть идеи, которые хотят действовать и творить. Такие люди в конце концов накапливают средств, и их имущество бывает довольно впечатляющим. Чем больше будет таких людей, тем лучше будет стране, поскольку она соберет больше налогов в бюджет и через механизм распределения передаст другим слоям", – сказала Гените-Пикчене.

По ее мнению, это не означает, что надо увеличивать налоги для миллионеров. Во-первых потому, что их в Литве еще немного: "Сначала надо взрастить это дерево, а потом уже собирать с него плоды".