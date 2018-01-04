Так случилось после того как Национальная земельная служба утвердила новые отчеты по оценке стоимости земли.

По установленным в декабре ценам за землю будут платить до 2022 года, до сих пор платили от стоимости, утвержденной в 2013 году.

Глава Realdata Арнольдас Антанавичюс подсчитал, что в некоторых мэриях, где земля плодородная, налог может увеличиться в 2–3 раза.

В некоторых случаях со 30–40 евро за га он увеличится до 100 евро. К примеру, в Паневежском, Йонишкском, Пакруойском районах.

Некоторые мэрии, например, в Шяуляй, снизили налог в 3 раза, там скачка не будет. Тракайская мэрия снизила налог на 10%, но налог там увеличится тоже, поскольку ценность земли за это время выросла.

Большинство мэрий тарифы не меняло или изменило незначительно. Тарифы не меняла и большая часть крупных городов. По предварительным подсчетам, с учетом роста стоимости земли и изменения тарифов, в 2018 году в общей сложности жители должны заплатить налог на землю в размере 27,8 млн. евро.

"В некоторых мэриях аренда земли стоит до 300 евро. Если прибавить 100 евро налога, суммы получаются значительными. Для крупных хозяйств они составляют тысячи евро", – сказал Антанавичюс.

Пятую часть этой суммы генерируют мэрии Вильнюса и Вильнюсского района. В Вильнюсском районе тариф налога на землю в 2018 году не меняется. Значит, суммы в этом году значительно увеличатся.

Фермеры такому повороту событий не рады и опускать рук не намерены.

"Мы обратимся в Министерство сельского хозяйства, в парламентский Комитет по делам села и будем просить, чтобы методику поменяли. Сейчас налог зависит от средней рыночной цены на землю, ее устанавливают по заключенным сделкам, а мы требуем считать от балла плодородности земли", – сказал председатель Литовского союза фермеров Йонас Талмантас.

Он указал, что особенно страдают люди, которые держат хозяйства рядом с курортами или крупными городами. А на деле земля рядом со взморьем малоплодородная, дает небольшой урожай, а налоги на нее высокие, поскольку рядом дорогая недвижимость.

Если изменить порядок, то будут считать налог от того, какой урожай и вместе с ним прибыль может принести земля. Прибыльность хозяйства не зависит от близости города.

Антанавичюс не исключил, что могут пойти таким путем, но заметил, что это сложная методика, проще было бы изменить тариф.

В 2017 г. ГНИ подсчитала налог на землю по данным о стоимости земли за 2013 год. Тарифы в разных мэриях составляли от 0,01 до 4%.

Антанавичюс сказал, что не все мэрии в прошлом году учли результаты массовой оценки стоимости земли, поэтому только в некоторых цена не увеличится.

Он привел пример: Йонишкская мэрия в конце года уменьшила тариф на землю наполовину, Шяуляйская – в 3 раза, поэтому местным фермерам больше платить не придется. Вероятно, тарифы налога пересмотрят и другие мэрии.

Талмантас заметил, что фермеры не против налога на землю, но хотят, чтобы он использовался по назначению – для улучшения земли, восстановления мелиорационной системы и ремонта местных дорог, а не просто в качестве пополнения бюджета.

Налог за 2017 год надо было заплатить до ноября, налог за 2018 г. также надо заплатить осенью этого года. Увидеть сумму можно на сайте Mano VMI. В 2017 г. декларации появились в конце октября.

По данным ГНИ, всего в Литве налог на землю платят 993 000 лиц. Из-за существующей системы льгот, налог платят не все – в 2017 г. его платили 688 000 жителей и компаний.