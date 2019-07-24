В Литве увеличилось число выданных иностранцам видов на жительство

За первое полугодие 2019 года временный вид на жительство в Литве получили 16 883 иностранцев - на 47% больше, чем за тот же период в прошлом году. 12 790 человек получили вид на жительство впервые (на 59,1% больше, чем в прошлом году), а 4 093 человек заменили старый вид на жительство новым (на 18,7% больше).
Число проживающих в Литовской Республике иностранцев, по данным на 1 июля, достигло 66 881, что на 23% процента больше, чем в прошлом году.
Кроме того, увеличились показатели нелегальной миграции - 2 919 иностранцам было отказано во въезде в страну в первой половине этого года (на 18,1% больше, чем в прошлом году).
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