По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 4 июня:
В Литве подтверждены: 1687 случая заболевания
Болеют: 334
За последние сутки установили: 3 случая
Количество скончавшихся: 71
Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9
Количество выздоровевших: 1273
В изоляции находятся: 294 человека
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