По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 4 июня:

В Литве подтверждены: 1687 случая заболевания

Болеют: 334

За последние сутки установили: 3 случая

Количество скончавшихся: 71

Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9

Количество выздоровевших: 1273

В изоляции находятся: 294 человека