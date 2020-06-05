В Литве установлены семь новых случаев заболевания коронавирусом

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 5 июня:

В Литве подтверждены: 1694 случая заболевания

Болеют: 312

За последние сутки установили: 7 случаев

Количество скончавшихся: 71

Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9

Количество выздоровевших: 1302

В изоляции находятся: 273 человека