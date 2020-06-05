aA
За прошедшие сутки в Литве установили семь новых случаев заболевания коронавирусом.
По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 5 июня:
В Литве подтверждены: 1694 случая заболевания
Болеют: 312
За последние сутки установили: 7 случаев
Количество скончавшихся: 71
Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9
Количество выздоровевших: 1302
В изоляции находятся: 273 человека
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: со следующей недели возобновится свободное сообщение с Польшей
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в пятницу...
Почему президентские выборы в Беларуси Александр Лукашенко сравнил с вооруженным мятежом? (24)
Напоминание Александра Лукашенко о массовых...
Василяускас: падение экономики будет самым большим за всю историю нового времени (14)
Падение экономики будет самым большим за всю историю...
Пенсионерка Ванда рассказала историю побега из больницы: они преследовали меня и не хотели выпускать (28)
В Литве наблюдается какой-то сезон бегства из больниц....
В Литве установлены семь новых случаев заболевания коронавирусом (8)
За прошедшие сутки в Литве установили семь новых...