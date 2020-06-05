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За прошедшие сутки в Литве установили семь новых случаев заболевания коронавирусом.
В Литве установлены семь новых случаев заболевания коронавирусом
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 5 июня:
В Литве подтверждены: 1694 случая заболевания
Болеют: 312
За последние сутки установили: 7 случаев
Количество скончавшихся: 71
Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9
Количество выздоровевших: 1302
В изоляции находятся: 273 человека

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