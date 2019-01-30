Как сообщает ЛКРТВ, в программе "Время" на относящемся к латвийской юрисдикции телеканале Pirmasis Baltijas Kanals Lietuva ("Первый Балтийский Канал Литва") был показан репортаж о приуроченном к годовщине событий 13 января - "Дню защитников свободы" мероприятии в Сейме Литвы, в котором "была распространена лживая, клеветническая и разжигающая рознь информация о партизанах Литвы и Латвии".
ЛКРТВ приняла решение, что содержание этого репортажа нарушает положение закона, запрещающее разжигание розни, распространение дезинформации и информации, содержащей клевету, оскорбительной для человека, оскорбляющей его честь и достоинство.
Это первое такого рода нарушение в программе "Первого Балтийского Канала Литва", установленное в течение одного года. Ограничить трансляции зарегистрированного в Евросоюзе (ЕС) канала в Литве комиссия может только после установления трех нарушений.
Между тем второе нарушение за год установлено в программе телеканала NTV Mir Lithuania, относящегося к юрисдикции Соединенного Королевства вещателя Baltic Media Alliance Ltd.
20 января в репортаже программы "Недельное обозрение" утверждалось, что партизаны убивали мирных жителей и участвовали в Холокосте, а также что в Литве и Латвии фальсифицируются исторические факты, говорится в сообщении ЛКРТВ.
В отношении некоторых российских телеканалов за пропаганду войны и разжигание розни Литва применяла максимальное ограничение ретрансляции в Литве - на годичный срок.
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