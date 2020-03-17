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Во вторник в Литве были выявлены еще 3 случая коронавируса COVID-19, таким образом, официальное количество зараженных выросло до 21.
В Литве установлены еще 3 случая коронавируса, общее число – 21
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Два новых случая зарегистрированы в Клайпеде у людей, вернувшихся из Северной Италии и Дании, еще один случай – в Вильнюсе, у человека, вернувшегося из Чехии.

Эту информацию BNS подтвердили в Министерстве здравоохранения Литвы.

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