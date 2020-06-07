В Литве установлены 9 новых случаев заболевания коронавирусом

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 июня:
В Литве подтверждены: 1714 случаев заболевания
Болеют: 306
За последние сутки установили: 9 случаев
Количество скончавшихся: 71
Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9
Количество выздоровевших: 1328
В изоляции находятся: 250 человек
С 1 июня в Литве зарегистрировали 9 привозных случаев коронавируса.
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