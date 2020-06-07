В Литве установлены 9 новых случаев заболевания коронавирусом

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 июня:

В Литве подтверждены: 1714 случаев заболевания

Болеют: 306

За последние сутки установили: 9 случаев

Количество скончавшихся: 71

Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9

Количество выздоровевших: 1328

В изоляции находятся: 250 человек

С 1 июня в Литве зарегистрировали 9 привозных случаев коронавируса.