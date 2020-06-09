В Литве установлены 7 новых случаев заболевания коронавирусом

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 8 июня:

В Литве подтверждены: 1727 случаев заболевания

Болеют: 308

За последние сутки установили: 7 случаев

Количество скончавшихся: 72

Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9 Количество выздоровевших: 1338

В изоляции находятся: 253 человека