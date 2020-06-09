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За прошедшие сутки в Литве установили 7 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 1338 пациентов.
В Литве установлены 7 новых случаев заболевания коронавирусом
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 8 июня:
В Литве подтверждены: 1727 случаев заболевания
Болеют: 308
За последние сутки установили: 7 случаев
Количество скончавшихся: 72
Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9 Количество выздоровевших: 1338
В изоляции находятся: 253 человека

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