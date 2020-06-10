В Литве установлены 6 новых случаев заболевания коронавирусом

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 10 июня:

В Литве подтверждены: 1733 случая заболевания

Болеют: 280

За последние сутки установили: 6 случаев

Количество скончавшихся: 74

Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 10

Количество выздоровевших: 1369

В изоляции находятся: 285 человек

За минувшие сутки проверено 5319 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 345 392.