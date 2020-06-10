В Литве установлены 6 новых случаев заболевания коронавирусом

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 10 июня:
В Литве подтверждены: 1733 случая заболевания
Болеют: 280
За последние сутки установили: 6 случаев
Количество скончавшихся: 74
Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 10
Количество выздоровевших: 1369
В изоляции находятся: 285 человек
За минувшие сутки проверено 5319 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 345 392.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Полиция Литвы бьет в набат: некоторые люди находятся на грани срыва (5)
Полиция Литвы озабочена психологическим состоянием...
Ученые: в странах Балтии пандемию удалось обуздать, беспокоят соседние страны (25)
В Балтийских странах пандемия COVID-19 уже некоторое...
Правительство Литвы обсудит новый план: изменится порядок тестирования, работы учреждений (2)
Правительство Литвы обсудит новый план управления...
Правительство Литвы примет решение, отменить карантин или оставить в силе (17)
Правительство Литвы в среду примет решение, отменить...
На объездной дороге в Вильнюсе водители могут попасть в неприятную ситуацию (6)
Даже опытному водителю в чужом городе непросто...