В Литве установлены 6 новых случаев заболевания коронавирусом

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 июня:

В Литве подтверждены: 1720 случаев заболевания

Болеют: 309

За последние сутки установили: 6 случаев

Количество скончавшихся: 71

Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9

Количество выздоровевших: 1331

В изоляции находятся: 225 человека