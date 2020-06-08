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За прошедшие сутки в Литве установили 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 1331 пациент.
В Литве установлены 6 новых случаев заболевания коронавирусом
© Tomas Preikša

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 июня:

В Литве подтверждены: 1720 случаев заболевания
Болеют: 309
За последние сутки установили: 6 случаев
Количество скончавшихся: 71
Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9
Количество выздоровевших: 1331
В изоляции находятся: 225 человека

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