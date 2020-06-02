В Литве установлены 4 новых случая заболевания коронавирусом

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 2 июня:

В Литве подтверждены: 1682 случая заболевания

Болеют: 353

За последние сутки установили: 4 случая

Количество скончавшихся: 71

Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9

Количество выздоровевших: 1249

В изоляции находятся: 309 человек