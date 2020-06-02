В Литве установлены 4 новых случая заболевания коронавирусом

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За прошедшие сутки в Литве установили четыре новых случая заболевания коронавирусом. За все время выздоровели - 1249 человек.
По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 2 июня:
В Литве подтверждены: 1682 случая заболевания
Болеют: 353
За последние сутки установили: 4 случая
Количество скончавшихся: 71
Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9
Количество выздоровевших: 1249
В изоляции находятся: 309 человек
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