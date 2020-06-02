aA
За прошедшие сутки в Литве установили четыре новых случая заболевания коронавирусом. За все время выздоровели - 1249 человек.
В Литве установлены 4 новых случая заболевания коронавирусом
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 2 июня:
В Литве подтверждены: 1682 случая заболевания
Болеют: 353
За последние сутки установили: 4 случая
Количество скончавшихся: 71
Больные коронавирусом, которые умерли по другой причине: 9
Количество выздоровевших: 1249
В изоляции находятся: 309 человек

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Вице-канцлер: бизнес и работники в Литве получили 12,5% намеченной помощи

На данный момент бизнесу и работникам выплачено 12,5% из...

В Минобороны России выбрали добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса (11)

В Министерстве обороны России отобрали добровольцев...

Глава Минздрава: правительство необязательно будет руководствоваться критериями отзыва карантина (8)

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига акцентирует,...

Что происходит на автомобильном рынке Литвы: машину за 4500 евро просят отдать за 2500 (39)

В Литве понемногу смягчают карантин , поэтому...

Что ждет Литву после карантина: некоторых выплат не останется (39)

Несколько месяцев назад жители Литвы должны были...

TOP новостей

Вскоре вступит в силу налог на автомобили: несмотря на кризис от идеи не отказываются (12)

Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, в Литве растет...

В Литве задержаны президенты Бизнес-конфедерации и Ассоциации банков причина - расследование незаконного влияния на законодательные процессы (16)

Президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас...

Что происходит на автомобильном рынке Литвы: машину за 4500 евро просят отдать за 2500 (39)

В Литве понемногу смягчают карантин , поэтому...

В этом году отдых будет иным: поощряют местный туризм, но не всему бизнесу это поможет (20)

Очевидно, что отдых в этом году будет значительно...

Глава Минздрава: правительство необязательно будет руководствоваться критериями отзыва карантина (8)

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига акцентирует,...

|Maža didelių žinių kaina