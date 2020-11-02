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Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) информирует, что за прошедшие сутки в Литве установили 837 случаев коронавируса (COVID-19). 256 из них были зарегистрированы в Вильнюсском, 186 в Каунасском, 136 в Клайпедском, 86 в Шяуляйском, 59 в Тельшяйском округах. Еще 36 случаев зарегистрировали в Таурагском, 24 в Алитусском, 23 в Мариямпольском, 22 в Паневежском и 9 - в Утенском округах.
В Литве установлено 837 новых случаев коронавируса и 4 смерти
© Tomas Preikša

Большая часть этих случаев - заражения путем контакта с больными. В 198 случаях путь заражения выяснить не удалось, но это количество еще уточняют, поскольку не все расследования завершены.

По данным на 2 ноября, всего в Литве зафиксированы 16 556 случаев болезни.

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До сих пор больны: 11 435

За последние сутки заболели: 837

Скончались: 170

Больные, которые скончались по другим причинам: 60

Выздоровел: 4891

В изоляции находятся: 34 374

С 1 июня зафиксировали 407 привозных случая коронавируса.

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