В Литве установлено 837 новых случаев коронавируса и 4 смерти

Большая часть этих случаев - заражения путем контакта с больными. В 198 случаях путь заражения выяснить не удалось, но это количество еще уточняют, поскольку не все расследования завершены.
По данным на 2 ноября, всего в Литве зафиксированы 16 556 случаев болезни.
До сих пор больны: 11 435
За последние сутки заболели: 837
Скончались: 170
Больные, которые скончались по другим причинам: 60
Выздоровел: 4891
В изоляции находятся: 34 374
С 1 июня зафиксировали 407 привозных случая коронавируса.
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