В Литве установлено 202 новых случая коронавируса и 5 смертей

В данный момент болеют 4497 человек, выздоровели 3276 человек.
О трех из пяти смертей Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил еще в понедельник.
Кроме того, от других причин за минушие сутки умерли еще два заразившихся.
От коронавируса в стране скончались 118 человек, 37 заразившихся умерли по другим причинам.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал во вторник в Сейме, что хотя число новых случаев и выглядит меньше, радоваться рано, потому что после выходных было сделано меньше тестов.
В изоляции находится 31 тыс. 946 человек.
С 1 июня в Литве зарегистрировано 358 привозных случаев.
За минувшие сутки проверено 8132 пробы на коронавирус. В целом в стране сделано 905 тыс. 929 тестов.
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