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В воскресенье Департамент статистики Литвы публикует информацию о новых подтвержденных случаях коронавируса и количестве зарегистрированных смертей. За минувшие сутки в Литве подтверждено 1239 новых случаев коронавируса, еще 27 человек умерли от COVID-19.
В Литве установлено 1239 новых случаев коронавируса, 27 человек умерли
© DELFI / Domantas Pipas

Количество новых случаев: 1239

Общее количество подтвержденных случаев у конкретных лиц: 146 637

Скончались за минувшие сутки: 27

Общее количество зарегистрированных смертей от Covid-19: 1643

Умерли по других причинам: 850

Количество выздоровевших за последние сутки: 587

Количество выздоровевших: 77 362

Болеют: 66782

Количество проб, проверенных за вчера: 6399

На сегодняшний день на подозрение на коронавирус протестировано 1 651 623 образца.

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