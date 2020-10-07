aA
В Литве установлено 117 новых случаев коронавируса. Сообщают еще об одной смерти.
Всего в Литве зафиксировано: 5483 случаев
Болеют: 2761
За последние сутки диагностировано COVID-19: 117 случаев
Скончались: 101
Умерли по другим причинам: 21
Выздоровели: 2600
В изоляции находятся: 30 662
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве зафиксированы рекордные продажи недвижимости (29)
В сентябре рынок недвижимости в Литве показал...
Предупреждение на фоне усугубления конфликта с Беларусью: Литва может принять зеркальные меры (174)
В минувшую пятницу МИД Беларуси потребовал, чтобы...
Супруга премьера Литвы призывает голосовать за Тамашюнене: благодаря ее усилиям у нас появилась часть асфальта (33)
Во вторник вечером в фейсбуке стали распространять...
В Литве установлено 117 новых случаев коронавируса (20)
В Литве установлено 117 новых случаев коронавируса ....
В Вильнюсе открыто еще одно место для голосования находящиеся в изоляции там голосовать не смогут (14)
В Вильнюсе , на проспекте Саванорю, оборудовано еще...