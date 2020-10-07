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В Литве установлено 117 новых случаев коронавируса. Сообщают еще об одной смерти.
В Литве установлено 117 новых случаев коронавируса
© DELFI / Kiril Čachovskij

Всего в Литве зафиксировано: 5483 случаев

Болеют: 2761

За последние сутки диагностировано COVID-19: 117 случаев

Скончались: 101

Умерли по другим причинам: 21

Выздоровели: 2600

В изоляции находятся: 30 662

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